شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 11 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 11 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "القاهرة- المنيا- بني سويف- السويس"، بواقع 4 أطنان لمحافظة السويس و3 لمحافظة القاهرة و 2 طن لمحافظتي "المنيا- بني سويف"، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1361 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.