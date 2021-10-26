كوريا الجنوبية ترسل وفدا لمصر وتونس للترويج للإدارة العامة الكورية بالشرق الأوسط

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إنها سترسل وفدا إلى مصر وتونس في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر للترويج للإدارة العامة الكورية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، أن الوفد يضم نائب وزير الداخلية الكوري كو غيو-تشانغ، وخبراء من الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية ودائرة مصادر المعلومات الوطنية ومكتب مشروع الأمم المتحدة للحوكمة وغيرها، بالإضافة لخبراء حسب جدول الأعمال المرتب له، مما يعكس احتياجات مصر وتونس.

وأضافت أن الوفد سيعقد منتدى التعاون في الإدارة العامة بين كوريا الجنوبية ومصر في القاهرة في يوم 27 أكتوبر، و من المتوقع أن يناقش خلال المنتدى،الجانبان الكوري والمصري سياساتهما المتعلقة بالحكومة الرقمية وإدارة واستخدام البيانات العامة والتنمية الإقليمية وبناء عاصمة إدارية جديدة، وسبل تعزيز التعاون في المستقبل.

وأشارت الوزارة أنه في يوم 29 أكتوبر، سيزور الوفد تونس وسيعقد اجتماع لجنة التعاون في الحكومة الرقمية بين كوريا الجنوبية وتونس بالاشتراك مع مكتب رئيس الوزراء التونسي لمراجعة إنجازات مركز التعاون للحكومة الرقمية ومناقشة سبل تعزيز التعاون.