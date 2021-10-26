شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة أمام الأمم المتحدة: 28 مليون مستفيدة من خدمات المجلس فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن عدد المستفيدات من خدمات المجلس القومى للمرأة ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية ليصل ما يزيد 28 مليون مستفيدة في عام 2020، بعد أن كان العدد 3390 فقط فى عام 2014، موضحة أن الميزانية المخصصة للمجلس تضاعفت 5 أضعاف خلال الفترة الماضية.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز: الحكومة المصرية تملك هيكلا مركزيا ومحليا يشملان 264 وحدات وإدارات عامة لتمكين المرأة في جميع الوزارات وفى كل المحافظات، متابعة: "بداية من شهر يونيو عام 2014 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تطور وضع المرأة المصرية حيث أن الرئيس السيسى يعمل بإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها وترى أن تمكين المرأة واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الانسان.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه تم تخصيص عام 2017 باعتباره عام المرأة المصرية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 في إطار تشراكى مع كافة الأطراف، وأن الأمم المتحدة أكدت أن مصر الأولى عالميا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تم إطلاق مرصد المرأة المصرية من خلال التطبيق الدقيق لتمكين المرأة.