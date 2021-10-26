شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عين شمس العام تجرى أول عملية منظار جراحى ميكروسكوبى على الحنجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مستشفى عين شمس العام فى عمل منظار جراحى ميكروسكوبى على الحنجرة لاستئصال كيس نزفى على الحبل الصوتى الأيمن، وهى تعد أول عملية منظار حنجرى بالمستشفى، كما نجحت المستشفى أيضا فى استئصال غضروف عنقى على مستويين وتثبيت بواسطة قفصين كربونين بالفقرات وتم استئصال غضروف عنقى ما بين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعة العنقية وتوسيع مجرى الأعصاب وتثبيت الفقرات باستخدام قفص كربونى على مستويين.

وقال الدكتور طارق العرينى مدير مستشفى عين شمس العام، فى تصريحات اليوم، إن المستشفى توسعت فى إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة أهالى منطقة عين شمس من منتفعى نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادي، لافتا إلى أن المستشفى تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتاً الى أن المستشفى تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

وذكر مدير المستشفى أنه يوجد بالمستشفى قسم طوارئ واستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوى على 18 سرير بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمى العلوى والسُفلى ومنظار القنوات المرارية و مناظير العظام.

وقال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجى، إن مديرية الشئون الصحية تسعى دائما للعمل على رفع أداء الجراحات فى أغلب المستشفيات التابعة لها، وذلك بتوفير كافة الامكانيات، من معدات، او مستلزمات، واجهزة، وتطوير اقسام العمليات.

وأوضح وكيل المديرية للطب العلاجي، انه يتم الاستعانة باستشاريين فى التخصصات المختلفة لرفع الكفاءة وتدريب وتجهيز جيل جديد على درجة عالية من الكفاءة والخبرة من الاطباء الجدد، والنواب فى الجراحات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يذكر ان المستشفى يخدم ما يعادل من 2000 لـ 3000 آلاف مواطن يوميا، فى محيط حوالى 6 مليون مواطن من عدد سكان القاهرة.