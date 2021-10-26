شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرا حول نجاح طبيبات فى ريادة الأعمال 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إنه فى إطار مشاركة النقابة العامة لأطباء الأسنان فى دعم جهود الدولة فى القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك إبراز نماذج نجاح الطبيبات رائدات الأعمال كقدوة للاعتماد الذاتى للمرأة المصرية، تعقد لجنة "هى" المختصة بشؤون الطبيبات بالنقابة، مؤتمرا بالتزامن مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى.

وأوضح هيكل، فى تصريحات لليوم السابع، أن النقابة وجهت دعوات لأبرز الكوادر النسائية فى الدولة المصرية، بينهن: وزيرات الصحة، التضامن، الهجرة، الثقافة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة، البيئة، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى عدد من عميدات كليات طب الأسنان، تقديرا لدورهم الفعال فى خدمة المجتمع، وما يقدمونه من جهود لتمكين المرأة.

وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، على ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة والانتصار لها والحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على الأخص، حيث تم إنشاء وحدة مجمعة لتلقى الشكاوى حول قضايا العنف وتوفير إقامة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، وإطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.