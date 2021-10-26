شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فتحى يحكى تجربته بعد تخرجه من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان الفنان الموهوب أحمد فتحى لنقل تجربته بعد تخرجه من القسم عام 2001، لطلاب شعبة التمثيل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتورة رشا صالح وكيل لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس القسم، وتنظيم الدكتور وليد فوزى المدرس بشعبة النقد والدراما بالقسم، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقسم.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، بأداء خريجى جامعة حلوان فى مختلف المجالات وفى كل محفل، مؤكداً أن الفن هو القوى الناعمة التى تعمل على الارتقاء بالمواطن وفكره، مؤكدا أن التواصل بين الطلاب والخريجين وتبادل الخبرات يعد ذو أهمية كبيرة.

رحبت الدكتورة مها حسنى بالفنان أحمد فتحى، وأكدت على اهتمام الكلية بعقد الندوات المختلفة للطلاب، متمنية لطلاب القسم تحقيق نجاح مماثل، وأوضحت الدكتورة دعاء عامر أن الندوة تضمنت طرح تساؤلات الطلاب والإجابة عنها، كما عبر الطلاب عن سعادتهم بلقاء فنان موهوب ومتميز ومحبوب وسط جيله.

وأبدى الفنان أحمد فتحى سعادته لتواجده فى كليته، كما قام بسرد ذكرياته أثناء دراسته بجامعة حلوان، وأكد على أهمية الدراسة فى ثقل الموهبة والقدرات الفنية وتشكيل الوعي، وهو ما ساعده فى فهم الكتابات والشخصيات التى تعرض عليه، بالإضافة إلى أن النجاح فى الوسط الفنى والوصول للجمهور ليس سهلا وانما يحتاج إلى مجهود كبير ومصداقية كبيرة مع النفس، كما أبدى سعادته بهذا التكريم من القسم الذى تخرج منه جيل كبير من الفنانين، كما نصح الطلاب الجدد بالاستماع إلى نصائح الأساتذة فى اختيار الأعمال الجيدة والعمل على تحسين القدرات الفنية.



قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان



الفنان أحمد فتحي خلال الندوة



جانب من الندوة



كلية الآداب جامعة حلوان