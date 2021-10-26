شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا البترول والصناعات الغذائية: إلغاء حالة الطوارئ من علامات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يؤكد وصول الدولة المصرية إلى مرحلة الاستقرار وعودة الأمن في كافة المحافظات وخاصة محافظة سيناء، بعد أن بذلت القوات المسلحة والشرطة المدنية جهود كبيرة من أجل التخلص من الارهاب حتي احكمت قبضتها علي مجريات الأمور واصبح هناك أمن وامان بين المواطنين في كل مكان ،كما إن القرار امتداد طبيعي لمبادرات حياة كريمة ،و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وتقرير التنمية البشرية ،التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا والتي تدفع جميعها نحو المزيد من الحريات والحقوق في كافة المجالات..

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، هو واحدة من بشاير الجمهورية الجديدة التي استطاعت القضاء علي الارهاب الاسود في سيناء واعادة رسم علاقات مصر بدول الجوار، و ريادتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: أن حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى نشهدها فى جميع أنحاء مصر، ولأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج لها الكثير من الدلالات والرسائل، مفادها بأن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تحظى بالأمن والأمان والاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الدولة المصرية استطاعت خوض التحديات والتغلب عليها ومواجهة المخاطر والمؤامرات التي تعرضت لها.

كما أكد نقيب البترول محمد جبران، أن أكثر من 200 ألف عامل فى القطاع على يثمنون قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ ،وعدم تمديدها ،موضحا أن هذا القرار سوف يؤثر بالإيجاب على مناخ الإستثمار في البلاد ،ويُصَدِر للعالم الخارجي حالة الأمن والأمان في البلاد بعد القضاء على الإرهاب الذي طال البلاد خاصة خلال العشر سنوات الماضية .

وقال جبران في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذا القرار يؤكد على أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامة ويقفز بنا بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن،ووأن الدولة المصرية التي تسير بإتجاه التنمية رغم التحديات الداخلية والخارجية أصبحت خالية من الإرهاب، وتتبنى مبادرات حماية اجتماعية لكافة مواطنيها ،في الوقت الذي يعيش فيه العالم الخارجي في توتر مستمر .

وأشار جبران أن كافة العاملين في قطاع البترول عازمون على الإستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية حتى تستمر في عملية البناء والتعمير والرخاء .