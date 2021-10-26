شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا البترول والصناعات الغذائية: إلغاء حالة الطوارئ من علامات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، هو واحدة من بشاير الجمهورية الجديدة التي استطاعت القضاء علي الارهاب الاسود في سيناء واعادة رسم علاقات مصر بدول الجوار، و ريادتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: أن حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى نشهدها فى جميع أنحاء مصر، ولأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج لها الكثير من الدلالات والرسائل، مفادها بأن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تحظى بالأمن والأمان والاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الدولة المصرية استطاعت خوض التحديات والتغلب عليها ومواجهة المخاطر والمؤامرات التي تعرضت لها.
كما أكد نقيب البترول محمد جبران، أن أكثر من 200 ألف عامل فى القطاع على يثمنون قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ ،وعدم تمديدها ،موضحا أن هذا القرار سوف يؤثر بالإيجاب على مناخ الإستثمار في البلاد ،ويُصَدِر للعالم الخارجي حالة الأمن والأمان في البلاد بعد القضاء على الإرهاب الذي طال البلاد خاصة خلال العشر سنوات الماضية .
وقال جبران في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذا القرار يؤكد على أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامة ويقفز بنا بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن،ووأن الدولة المصرية التي تسير بإتجاه التنمية رغم التحديات الداخلية والخارجية أصبحت خالية من الإرهاب، وتتبنى مبادرات حماية اجتماعية لكافة مواطنيها ،في الوقت الذي يعيش فيه العالم الخارجي في توتر مستمر .
وأشار جبران أن كافة العاملين في قطاع البترول عازمون على الإستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية حتى تستمر في عملية البناء والتعمير والرخاء .