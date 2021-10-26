شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يعكس مدى الاستقرار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن قرار الرئيس السيسى بإلغاء تمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد هو إنجاز حقيقى يضاف إلى قائمة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف علام، فى بيان له أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الذى حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة فى إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذى أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان فى مصرنا الحبيبة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر فى الداخل والخارج، موجهًا الشكر والتحية لكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز المهم، وخاصة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.