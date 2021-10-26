ضبط 4 آلاف قرص مخدرة مع فلسطيني قادم من تركيا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي فى ضبط راكب فلسطيني الجنسية، يخفي حوالي 4 آلاف قرص مخدر، داخل قاع سحري في حقائبه فور وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مالية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك احد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من اسطنبول، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود اقراص داخل قاع سحري في الحقائب، كلف الدكتور صابر عبد الحميد نائب المدير والمشرف على صالة الوصول، حازم علي المشرف على القسم وعماد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم اكتشاف قاع سحري داخل الحقائب، ما أسفر عن ضبط حوالي 4 آلاف "كبتاجون" المخدر مغطي بالكربون.

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة، وذلك بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.​