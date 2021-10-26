مسئولو "الإسكان" يقومون بجولة موسعة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، ومسئولو الجهاز، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد الأعمال المختلقة بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، والتقوا بمسئولي الشركات العاملة في المشروع لمراجعة نسب التنفيذ ومواعيد التسليم وحل اي مشكلات عارضة لدفع العمل بالمشروع.

كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الجارية بالحي السكني الثالث R3، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

وقال المهندس عمرو خطاب، إن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، يعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها حوالي 10 كم، بمساحة تتراوح من 800 الى 1000فدان تقريبا كمرحلة أولى، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، أن الحديقة تحتوى على مساحات خضراء شاسعة، وبحيرات، وملاعب، ومسارات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، كما يضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي) .

من جانبه قال المهندس شريف الشربيني، إن الحي السكني الثالث R3، يضم حوالى ٢٤ الف وحدة سكنية ضمنها ٩٥٢ وحدة نموذج فيلات ما بين وحدات منفردة ووحدات توين هاوس وتاون هاوس، ويتميز الحي بموقعه الاستراتيجي لقربه من المدينة الأكاديمية والمدينة الرياضية ومدينة المعرفة.

كما اوضح الشربيني، ان المشروع يعد من اول مشروعات العاصمة الادارية التي تم البدء في تنفيذها، حيث تم البدء الفعلي للحي منذ بداية العاصمة في عام ٢٠١٦، والحي على مساحة ١٠١٦ فدانا تقريبا، ويضم جميع الخدمات اللازمة لخدمة قاطني الحي، لافتاً إلى أن جميع الخدمات بالحي ستعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشمل عدادات الكهرباء والمياه والغاز، كما تم الانتهاء من تنفيذ المجاورتين الأولى والثامنة وجارٍ استكمال باقي المجاورات تباعا طبقا لنسب التنفيذ المتقدمة.

وافاد رئيس الجهاز، أنه تم تسليم عدد من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3 لحاجزيها منذ بداية العام الجاري.