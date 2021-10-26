مفتي الجمهورية: إلغاء تمديد حالة الطوارئ يعكس مدى الاستقرار الذي حققته الدولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو إنجاز حقيقي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء، أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان في مصرنا الحبيبة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهًا الشكر والتحية لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وخاصة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".