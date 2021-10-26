التمويل العقاري| حصة الأرض والتخصيص.. أهم 7 أسئلة عن الحجز الجديد للإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط والمتوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة ومدة سداد حتى 30 سنة.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات تليفزيونية، إن الشهر المقبل سيشهد طرح شقق مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر وفقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والتي أطلقها البنك المركزي 13 يوليو الماضي.

وجاءت إجابات لأهم الأسئلة المتعلقة بالطرح الجديد المنتظر من وزارة الإسكان على النحو التالي:

1- ما هي المشروعات الجاهزة للطرح؟

سيتم طرح عدد كبير من الشقق داخل 7 مشروعات هم (دار مصر- جنة- سكن مصر- الإسكان المتميز- الإسكان الساحلي - مشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص).

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن بدء الحجز خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.

3- من أين يتم شراء كراسة الشروط؟

كراسات الشروط ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى لكل المتقدمين لكن يتم سداد 500 جنيه مع جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان.

4- ما هي طريقة تخصيص الوحدات؟

يتم تخصيص الشقق بالحجز الإلكترونى بنظام الأسبقية في الحجز، حيث يتم سداد جدية الحجز أولا، ثم انتظار اتاحة الحجز على الموقع الإلكتوني ويتم اختيار الوشقق بالأسبقية بين المتقدمين.

5- ما هو موقف المتقدمين الذين لم يتم تخصيص لهم وحدات؟

يمكن بعد الحجز استرداد جدية الحجز، بنفس طريقة الايداع.

6- هل يوجد حصة في الأرض لشقق الإسكان المتوسط؟

وفقا للطروحات السابقة من هذه المشروعات كان يوجد حصة في الأرض.

7- هل كل الشقق ستكون وفقا لمبادرة التمويل العقاري الـ3%؟

أي وحدة ستكون أقل من 1.4 مليون جنيه ستكون وفقا للمبادرة الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد حتى 30 سنة، لكن الوحدات التي تزيد عن 1.4 مليون جنيه وحتى 2.5 مليون ستكون وفقا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8%.

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