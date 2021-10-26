شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه ببدء إجراء الإحصاء الاستقرارى للطلاب وموقف سداد المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات للمديريات التعليمية لتسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والتي تشمل الرقم التعريفي ونوع المدرسة سواء بنين أو بنات أو مشتركة - التبيعة ولفترة- العنوان- أرقام التليفونات-موقف الاتصال بالإنترنت والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب على جميع المديريات التنبيه على مسئولي وحدات المعلومات في المدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية، بضرورة قيام المدارس بالانتهاء من مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقاً للعام الدراسي الجديد، خاصة البيانات الخاصة باللغة الأولى والثانية والشعبة والتخصص والدمج، وإعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.

وأكدت الوزارة، على ضرورة قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتمادها من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بالبدء في إجراءات الانتهاء من الإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ- هيئات تدريس للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك لتنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2012 والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، واستكمالاً للإجراءات الخاصة بعملية التحول الرقمى.