شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة: 2 نوفمبر المقبل آخر موعد لتسليم وحدات "سكن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة دمياط الجديدة، الفترة من الثلاثاء 2/11/2021 وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد التى تم تحديدها لحاجزى مشروع سكن مصر.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، اليوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 9، غدا الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 10، بعد غد الخميس 28/10/2021.

وأضاف المهندس علاء منيع، إن مدينة دمياط شهدت طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة الراهنة، حيث تضم إسكان متميز ودار مصر وسكن مصر وجنة، وتم إنشاء اكثر من 16 ألف وحدة سكنية بجانب إنشاء مراكز طبية ومدارس كثيرة.

وأشار إلى أنه تم تسليم أكثر من 90 % من الوحدات، بجانب تطوير المدينة على مستوى الطرق والزراعة، كما أن جميع فرص العمل متواجدة في المدينة، ووصلت نسبة التنفيذ في المدينة لأكثر من 95 % في دمياط الجديدة.