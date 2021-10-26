شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توجه المديريات بسرعة توزيع كارت الفلاح ومتابعة منظومة الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديرى مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة، بسرعة انجاز ملفات كارت الفلاح ومراقبة منظومة الاسمدة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.

وشدد القصير على سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح للمزارعين بالمحافظات، واعداد الاستمارات لأى مزارع ليس لديه كارت ذكي، والمتابعة لإصداره فى أسرع وقت ممكن، فضلا عن الاسراع فى عمليات الحصر والتسجيل على المنظومة لضمان استمرار تدفق صرف الاسمدة.

وشملت توجيهات القصير، مراقبة منظومة صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الامدادات.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة التعديات فى المهد، والإسراع باتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة، مع التشديد على محاسبة أى متقاعس أو مقصر فى أداء واجبه.