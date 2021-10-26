شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة: تكثيف حملات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية تكثف الأيام الجارية من حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال نقاط التطعيم بالحرم الجامعى والكلية، موضحا أنه تم تخصيص نقاط لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وأخرى للطلاب .

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بالتزامن مع حملات التطعيم المكثفة تطبق الكلية كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، سواء المتعلقة بالتباعد الاجتماعى داخل القاعات أو منافذ التطعيم مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم.

وناشد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة طلاب الكلية بسرعة التسجيل والحصول على لقاح كورونا، حيث إن الكلية ستطبق قرار مجلس الجامعة الصادر تنفيذا لقرارات الدولة بشأن منع دخول الكلية دون شهادة التطعيم الخاصة بالحصول على اللقاح .