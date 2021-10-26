شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة الجيزة تخصص الخط الساخن 15264 لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافةالقاهرة، أن الهيئة تتلقى كافة الشكاوى من المواطنين على مستوى محافظة القاهرة، على الخط الساخن 15264 الخاص بالهيئة، سواء كانت الشكوى متعلقة بتأخر أو انقطاع عامل الجمع السكنى، أو رفع المخلفات أو سوء النظافة أو الأشجار المحتاجة لتقليم أوالأعمدة المطفأة وذلك على مستوى المناطق الأربعة بالعاصمة.

وطالب رئيس هيئة النظافةبالقاهرة، المارة بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى بالاتصالعلى الخط الساخن 15264، لافتا إلى أن هناك تحسن شديد فى منظومة النظافةبالعاصمة، خاصة مع بدء التعاون بين الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة.

وفى السياق، أوضح الشرشابى، أن الهيئة لديها أحدث الأجهزة والمعدات التي تستطيع من خلالها رفع 18 ألف طن قمامة يوميا من المحافظة خلال الفترة الراهنة، وأنه جرى التعاقد على إنشاء مصانع لتدوير القمامة، ثم بدأنا في تطوير البنية الأساسية وتحديد نقط تجمع القمامة للتخلص منها.