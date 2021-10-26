شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس: تطعيم أكثر من 6 آلاف طالب بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه مع انتظام الأسبوع الثالث من العام الدراسى الجديد يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من تقليل الكثافات داخل قاعات المحاضرات والمدرجات، فضلا عن منع التواجد داخل اللجان بدون الكمامة .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا لكافة منتسبى الكلية.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أن ذلك فى ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأعلن الدكتور أحمد جلال، أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبة تقريبا ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 100 % من العاملين بالكلية ، وتطعيم 98 % من الإداريين ، وحوالى 95% من الهيئة المعاونة ، و 84% من أعضاء هيئة التدريس تم تطعيمهم أيضا.