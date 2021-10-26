شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون تكثيف الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية.

وأيد 96% من القراء مطالب تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، بينما عارض 4% من القراء مطالب تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية.



