شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات المدارس لتحقيق الانضباط بالعام الدراسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور كثر من أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتنفيذ عدة إجراءات لتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس أثناء اليوم الدراسى، نرصدها فيما يلى:

ـ الحفاظ على نسب الحضور وتوفير وسائل جذب للطلاب.

ـ خفض الكثافات الطلابية إلى فترتين و3 فترات.

ـ ترك مدة زمنية بين الفترات الدراسية لدخول وخروج الطلاب.

ـ توفير معلمين لجميع الحصص الدراسية داخل المدارس.

ـ عدم السماح لأولياء الأمور بالتكدس أمام بوابات المدارس.

ـ استمرار توعية الطلاب بالإذاعة المدرسية بأهمية النظافة.

ـ تحذيرهم من خطورة الأمراض على صحتهم.

ـ اتباع أسلوب صحى سليم فى التغذية.

ـ تفعيل مجموعات التقوية مع الالتزام بضوابطها وأسعارها.

ـ مكافحة الدروس الخصوصية ومجازاة من يعمل فيها.

ـ ضرورة حصول جميع المعلمين على لقاح كورونا.

ـ الالتزام بالشرح خلال اليوم الدراسى وخطة المناهج.