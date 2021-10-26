شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المعادى للأرثوذكس: نسبة حضور القداس أقل من 50% والحجز بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الظروف التى تمر بها الكنائس من مواجهة انتشار فيروس كورونا، تتخذ العديد من الإيبارشيات المختلفة بالمحافظات قرارات بشأن تنفيذ إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا.

وقال القمص أثناسيوس فوزى وكيل عام مطرانية المعادى للأقباط الأرثوذكس في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن كنائس المطرانية تتطبق كل الإجراءات الاحترازية الهامة.

وأوضح أن نسبة الحضور في القداسات المختلفة بالكنائس أقل من 50 % مع وجود فرق الكشافة الذين يتابعون الحجز للمصلين عن طريق التليفون وينسقون مع مجلس الكنيسة.