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مطرانية المعادى للأرثوذكس: نسبة حضور القداس أقل من 50% والحجز بالتليفون

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القاهرة - سامية سيد - في ظل الظروف التى تمر بها الكنائس من مواجهة انتشار فيروس ، تتخذ العديد من الإيبارشيات المختلفة بالمحافظات قرارات بشأن تنفيذ إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا.

وقال القمص أثناسيوس فوزى وكيل عام مطرانية المعادى للأقباط الأرثوذكس في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن كنائس المطرانية تتطبق كل الإجراءات الاحترازية الهامة.

وأوضح أن نسبة الحضور في القداسات المختلفة بالكنائس أقل من 50 % مع وجود فرق الكشافة الذين يتابعون الحجز للمصلين عن طريق التليفون وينسقون مع مجلس الكنيسة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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