شكرا لقرائتكم خبر عن استخدم المكواة البخار يخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز مكواه الملابس البخار بالعديد من المميزات، أهمها تساهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد فى الاستخدام الأمثل للمكوة لتقليل استهلاك الكهرباء وهى كالاتي :

1-احرص على تجميع الملابس وكيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء .

2-ابدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك يتم فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.