شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الدراسية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الدراسية لطلاب الصف الثانى الثانوى تشمل:

- مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية :

مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: اللغـة العربيـة - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبيـة الثانيـة - الرياضـيات "الجبـر ، التفاضـل وحساب المثلثات".

- مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات - التربية الرياضية".



وأوضحت الوزارة هناك مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (الفيزياء -الكيمياء - الأحياء - تطبيقات رياضية)، مضيفة: توجد مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتـضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: التاريخ - علم النفس والاجتماع - الجغرافيـا - الفلسفة والمنطق.



وأكدت الوزارة، أنه توجد مواد التربية المهنية للطلاب بشعبتيه العلمية والأدبية وهى" تكنولوجيـا الـصناعة - تكنولوجيـا الزراعـة - تكنولوجيـا إدارة الأعمـال والمشروعات، ويختار منها الطالب مادة واحدة يدرسـها ويمـتحن فيهـا عمليـا وتحريريا، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، موضحا أنه تدرس كل المواد الدراسية والأنشطة لطـلاب الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية على مدار العـام الدراسـى بفصليه الدراسيين الأول والثانى.

وذكرت الوزارة، أنه تعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطـلاب على مدار العام الدراسى ويعقد له تقييم عملى فى نهايـة كـل فصل دراسى ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى ويعتبر مادة نجاح ورسوب.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام التقييم فى الصف الثانى الثانوى، يعتمد على عقد امتحانان فيما درسه الطلاب بشعبتيه العلمية والأدبية من مواد وأنشطة.