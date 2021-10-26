رئيس "خارجية النواب": وقف مد حالة الطوارئ تفعيل للجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف مد حالة الطوارئ، يمثل تفعيل للجمهورية الجديدة، يضاف إلى ما حققته الدولة المصرية خلال عهد الرئيس من إنجازات ليس على مستوى تحقيق الاستقرار الأمني وتفويض شعبي لقيادة البلاد بل على مستويات تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات عظمت القوة الشاملة للدولة المصرية، مما كان له بالغ الاثر ليس فى استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر بل في تحولها لقائد تنموي في الشرق الاوسط وصانع سلام في مناطق الجوار.

وأضاف، في بيان اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل أفعال لا أقوال فقد عاهد شعبه على تكريس جمهورية جديدة عبر إجراءات حكيمة وعملية تتسق مع مراحل محددة فوضه الشعب بمواجهة الإرهاب وما اقتضته الضرورة من مد حالة طوارئ لم تنل من المدنيين بل للضرورات المتطلبة لتكريس استقرار شامل في البلاد ترافق معه بشكل متزامن تنفيذ عدد من أكبر المشروعات التنموية في العالم.

ولفت رئيس خارجية النواب، أن مصر تتخذ قراراتها بإرادة وطنية خالصة وهى رسالة فهمتها دول العالم عبر إجراءات الدولة المصرية ومشروعاتها وعبر الدبلوماسية الرئاسية والاجهزة المعنية والدبلوماسية البرلمانية وشملت تلك القرارات الوطنية إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني وهي سلسلة إجراءات محسوبة بدقة متناهية وفقًا لمصالح البلاد وصولا لجمهورية جديدة تحقق تطلعات المواطنين المصريين في التنمية والاستقرار والشراكة الدولية مع كافة الدول الصديقة تحقيقا لمزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرية وفتح أسواق للصادرات المصرية وتعزيزًا للسياحة الوافدة واستغلال عبقرية المكان والجغرافيا المصرية كحلقة وصل واتصال بين قارات العالم.