حريق بمصنع بلاستيك مجاور لنقطة إطفاء أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مصنع بلاستيك بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، فجر الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منشأة صناعية بشارع ٦ أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق في مصنع بلاستيك مجاور لنقطة إطفاء أبو النمرس جنوب المحافظة.

حاضر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا خطر امتداده إلى المجاورات دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابساته.