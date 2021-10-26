فعل خادش للحياء في ميدان شهير.. كواليس فيديو تحرش سائق بـ"فتاة أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو قصير حظي بتداول كبير عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يرصد ارتكاب قائد سيارة لفعل خادش للحياء لفتاة بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر

وحدت المتابعة بمديرية أمن الجيزة كشف ملابسات مقطع الفيديو، تبين ورود بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر من (طالبة – مقيمة بمحافظة القليوبية) أنه حال تواجدها بمنطقة الحصرى لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام قائد سيارة "ملاكى" بالوقوف جانبها بالسيارة وادعت معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هارباً، وأضافت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه.

أسفرت جهود العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر عن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائر القسم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.