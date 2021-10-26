شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة.. إطلالة علوية ساحرة لشاطئ ومناطق سياحية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت كاميرا ”الخليج 365”، صوراً لشارع طرح البحر "عاطف السادات" - أشهر الشوارع السياحية بمحافظة بورسعيد، وكذلك الكورنيش والشاطئ فى مشهد رائع للمدينة الباسلة من أعلى.

ظهر فى الصور شاطئ بورسعيد الذى يبلغ طول ساحله 5 كيلو مترات مقسمة على 5 أحياء هى "الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب".

كما اتضح كورنيش بورسعيد الذى يعتبر متنزها أساسيا ورئيس لأهالى المحافظة والزوار من المحافظات الأخرى، والذى يبعد أمتار قليلة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويطل شارع طرح البحر السياحي، على مسجد الشاطئ وحديقة المنتزه، وعددا من الكافتيريات والمطاعم والمجال التجارية والمشروعات الترفيهية والسياحية من قرى شاطئية وغيرها.