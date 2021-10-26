شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق اليوم قافلة طبية لأهالى القرى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قافلة طبية لأهالي القرى بمحافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في المحافظات .

وشددت وزيرة الهجرة على أن هناك خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيًا وفنيًا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وسوف تقدم القافلة خدمات الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، كذلك صرف العلاج اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية تستهدف الكشف على أمراض العيون لأهالي قرية الحرجة مركز ناصر في بني سويف، ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج ومتابعة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.