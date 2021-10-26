شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مخزن المومياوات: ما نعرفه حتى الآن 5% من علم الحضارة المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة، إن هناك برامج حديثة يمكن استخدامها لتوضيح أوجه المومياوات حيث يتم عمل محاكاة بين المومياء وشكل الملك المصرى القديم نفسه، موضحا أن من أجل الوصول للشكل الحقيقى للمومياء فى مصر القديمة يتم التعرف على صور له من قبل وعائلاته وبالتالى يتم عمل الرسم التخيلى له ونصل لـ 710 أو 80 % من الشكل الحقيقى للمومياء.

وأضاف مدير مخزن المومياوات فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران: مشكلتنا فى الوقت الحديث أن الناس تحاول أخذ الشكل الخاص بالمومياء وتقربه للشكل الأوروبى، وبالتالى لابد من عمل مراجعة علمية صحيحة لشكل المومياء، موضحا أن الإنسان المصرى القديم كان متقدم فى كل شيء، ونتكشف كل يوم حاجة جديدة.

ولفت مدير مخزن المومياوات إلى أن الإنسان المصرى القديم استعمل الزيوت بالنسب الفعالة واستخدام المواد الفعالة لإعطاء أعلى فاعلية فى التحنيط هذا يعد قمة التكنولوجية منذ 3200 سنة، كما أن قصات شعر الجديدة كان يستخدمها القدماء المصريين منذ آلاف السنوات، متابعا: الإنسان المصرى القديم استخدم 17 نوع زيت وتمكنا من معرفة 11 زيت ونحاول معرفة الباقين والقدماء المصريين كانوا يقومون بعمليات تجميل، وما نعرفه 5 % فقط فى علم الإنسان المصرى القديم، كما أن دهان الأظافر للمومياوات ما زال موجود فى المومياء وثابتة منذ آلاف السنوات حتى الآن.