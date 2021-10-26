شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 9 نوفمبر موعد الاختبار الأول لطلاب الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الازهرية موعد الاختبار الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى فى منظومة التعليم الجديدة يوم 9 من شهر نوفمبر القادم، على أن يكون الاختبار الاول والثانى حصة واحدة، والاختبار الثالث "نهاية الفصل الدراسي" حصتين، واوضح القطاع أن الاختبارات سيتم وضعها من معلم المادة وبإشراف شيخ المعهد والتوجيه.

وأشار القطاع انه سيحصل الطالب على متوسط مجموع الاختبار الثالث من الفصلين الدراسيين ويعطى للطالب عن طريق الألوان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسى الثانى فى حال اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، كما لا تعلن نتيجة الفصل الدراسى الأول وتعلن نتيجة نهاية الفصل الدراسى الثانى، عن طريق الألوان كما سبق ذكرها "وليس الدرجات".

وكان قد كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن كل ما يخص الصف الرابع الابتدائى الأزهرى، فى منظومة التعليم الجديدة وذلك على النحو الآتى:

المواد الدراسية المقررة

1- اللغة العربية والخط

2- العلوم

3- الدراسات الاجتماعية

4- الرياضيات

5- اللغة الإنجليزية (Connect)

6- مادة القيم واحترام الآخر

7- التربية الدينية.

8- ومادة المهارات المهنية

9- مادة القرآن الكريم.

10- الحاسب الآلي.

11 -التربية الفنية

12- التربية الرياضية.

13 -أنشطة التوكاتسو

اختبارات الصف الرابع فى الترم الواحد وطريقة التقييم

فى كل ترم 3 امتحانات شهرية

درجة الامتحانات الشهرية مجمعه من 60 فى كل مادة

الاختبار الـأول 15 منهجا الشهر الأول

الاختبار الثانى 15 درجة منهج الشهر الثانى

الاختبار الثالث 30 منهجا الترم كامل

المهام الأدائية من 35 درجة

المواظبة 5 درجات

المجموع من 100 درجة لكل ترم.