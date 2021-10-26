هل ستحال قضايا التعديات على الأراضي للقضاء العسكري؟ فتحي سرور يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والخبير القانوني والدستوري، إن جرائم التعدي على الأراضي الزراعية أو المجاري المائية أو مخالفات البناء سيتم إحالتها للمحاكم العسكرية بناء على قرار رئيس الوزراء الصادر في أبريل 2020.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه بعد صدور الحكم العسكري يذهب إلى الحاكم العسكري للتصديق عليه وبدوره يعيد القضية إلى المحكمة المدنية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

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