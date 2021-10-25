متحدث الرئاسة: إلغاء حالة الطوارئ تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة

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القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دؤوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان يعكس الاستقرار الامني الذي تعيشه البلاد في منطقة مضطربة.

وأكد السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت انجازا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الارهاب، بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلا في تخصصه.

وأشار إلى أن مصر تتابع ما يحدث في السودان عن كثب، قائلا: إن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، لافتًا إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الاطراف، بالإضافة إلى وجود مراقبة مصرية لما يحدث في السودان حاليا.

كما أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن قرار إلغاء حالة الطوارئ به معاني عميقة علينا تدبرها، وأن الرئيس السيسي لم يغفل من دفعوا أرواحهم ثمنا لحالة الاستقرار التي أوصلتنا للجمهورية الجديدة، موضحًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساندة الشعبية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدر تحمل الشعب المصري ووعيه بشأن الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقوم به الدولة المصرية منذ سبع سنوات.