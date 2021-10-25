شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يساهم فى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها فى مصر.

وأكد البدوى، فى بيان، على أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، خاصة وأن الدولة المصرية

استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وشدد البدوى على أن توطين الاستثمار الأجنبى داخل مصر سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية.

وأضاف البدوى ان عمال مصر سيكونوا داعمين للدولة المصرية فى بناء اقتصاد جديد من خلال ثورة صناعية يعم من خلالها الخير على الجميع.