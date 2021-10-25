​جامعة القاهرة: لقاح كورونا إلزامي لدخول الحرم أو "PCR" على النفقة الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، ضرورة حصول الطلاب على لقاحات كورونا، للسماح لهم بدخول الجامعة، قائلًا: "وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ممنوع دخول أي طالب غير حاصل على التطعيم بدء من 15 نوفمبر المقبل".

وأضاف علم الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن كل شخص غير حاصل على لقاح كورونا بالجامعة سواء من العاملين أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، سيضطر لإجراء تحليل "PCR" أسبوعيًا على نفقتهم الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وتقديم شهادة بالتحليل مثل شهادة تلقي اللقاح الورقية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن إجراء تحاليل PCR ستكون إلزامية على غير الراغبين في تلقي اللقاح، مضيفًأ: "من المؤسف أن هناك طلابًا غير مقتنعين بأهمية لقاحات كورونا".