قومي حقوق الإنسان عن إلغاء الطوارئ: بداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم.

وأكد المجلس، في بيان، على أن هذا الإعلان الشجاع والواعي خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري.

كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء اطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان في ظل جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.