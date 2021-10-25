أول تعليق من فتحي سرور على قرار السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

علق الدكتور فتحي سرور، الخبير القانوني ورئيس مجلس الشعب الأسبق، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وقال سرور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار الرئيس السيسي تاريخي، مضيفًا أن القرار معناه أن الأوضاع والتهديدات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2013 انتهت، وأن البلاد الآن واحة للأمن والأمان كما ذكر بيان الرئيس السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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