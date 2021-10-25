المعاينة في تسرب غاز بشقة العمرانية: "باب الشقة تفحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتهى المعمل الجنائي من معاينة حريق شقة بحي العمرانية غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

الحريق تسبب في تفحم باب الوحدة السكنية؛ نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

شهامة الجيران حالت دون وقوع كارثة لدى تدخلهم بإخلاء الشقة من قاطنيها وإخراج أسطوانة الغاز قبل انفجارها ومن ثم قبل وصول رجال الإطفاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم ٣٩ بشارع شبيطة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه مدير قطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب الحريق في وحدة سكنية بالطابق التاسع فوق الأرضي وأمكن السيطرة عليه دون وقوع إصابات.