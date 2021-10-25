شهامة منعت كارثة.. كواليس جديدة في حريق شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق شبَّ في وحدة سكنية بحي العمرانية غرب الجيزة، اليوم الاثنين.

المعاينة أشارت إلى حدوث تسرب غاز نتج عنه اندلاع الحريق بالمطبخ. شهامة الجيران حالت دون وقوع كارثة لدى تدخلهم بإخلاء الشقة من قاطنيها وإخراج أسطوانة الغاز قبل انفجارها ومن ثم قبل وصول رجال الإطفاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم ٣٩ بشارع شبيطة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه مدير قطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب الحريق في وحدة سكنية بالطابق التاسع فوق الأرضي وأمكن السيطرة عليه دون وقوع إصابات.