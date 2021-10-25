شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وينشر الخليج 365 تنسيق المدارس بعد النزول بالتنسيق.



سيد

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من 224 درجة الي 220 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.