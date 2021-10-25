شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار جلل يليق بإنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه يبارك للشعب المصرى جنى ثمار بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ فى البلاد، وتابع:"قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالى من أرواح شهدائنا الأبرار".

ووجه المتحدث العسكرى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:" كل التحية والتقدير على هذا القرار".

وهنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، خريجى القوات المسلحة وأسرهم، لافتاً إلى أن تخرج أبطال القوات المسلحة جاء بعد مدهم بأحدث العلوم العسكرية والمدنية ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية في المستقبل وتنفيذ كافة المهام لحماية أمن البلاد ، وتابع:"الإحتفال بالخريجين الجدد يوم مميز وله طابع خاص".

وأضاف "غريب"، المتحدث العسكرى:" نبارك ونهنئ أسر الخريجين على ما قدموه للقوات المسلحة ومصر".

وفى سياق آخر قال المتحدث العسكرى، إن كل يوم يمر علينا في شهر أكتوبر يحكى قصة عظيمة من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مضيفاً:" الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر فخر كبير"، مشدداً على أن المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل أرضه المحتلة.

وأكد المتحدث العسكرى"، أن مصر خاضت أطول معركة جوية في التاريخ خلال حرب أكتوبر وانتصرت على إسرائيل، مشدداً على أن بعض المعارك كانت درس قاسى وموجع للعدو.

وأشار "غريب"، إلى أن مصر مستمرة في الشراكة والتعاون العسكرى مع الدول الصديقة وتنفيذ المناورات المشتركة، بالإضافة إلى عملية تطوير وتسليح كل أفرعها، وتابع:"الاستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة تمكننا من إمتلاك قوة الردع".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر"