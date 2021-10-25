شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الدولة نجحت في التعامل مع قضية الوعي.. والجيش يقوم بمعادلة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفي، أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن :"مشهد تخريج الضباط اليوم، يؤكد أن الشباب لديهم وعي للإقدام على هذا الأمر للاشتراك والقيام بدور هام".

وقال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن الحروب الدائرة الآن هي حروب أفكار قبل أن تكون حروب بالسلاح، ولذا، فالقائد والمقاتل يجب أن يكون لديه من الوعي ما يساعده في إدراك ما يحدث في الإقليم والمنطقة، مشددًا على أن الجيش المصري جيش رشيد، يحمي ولا يعتدى، ويقوم بحماية التراب الوطني بجانب التنمية والمشروعات القومية، دون أن ينسى دوره الرئيسي في المعادلة الصعبة.

وأكد على ضرورة بناء الإنسان القادر على إدارة الحروب بأنواعها المختلفة، سواء بالأفكار أو بالسلاح، وإدراك التكنولوجيا والتسليح والتعامل مع التطورات الحديثة، وهذا ما حمى مصر السنوات الماضية، من مصائر لدول أخرى، فقدت البوصلة وتاهت في الصراعات السياسية.

وأضاف قائلًا:"نتحدث اليوم عن كتلة صلبة في القوات المسلحة، وإدارة الأزمات وإدراك ما يجري في المنطقة، رغم الدور المعقد، والمعادلة الصعبة، ولكن القوات المسلحة استطاعت حل كل هذا".

وأوضح أن الحرب الآن، هي حرب أفكار لا سلاح، ولذا فلابد أن يكون لدى المقاتل وعي كامل بما يجري في المنطقة، مشددًا على أهمية قضية الوعي وخاصة في ظل "حروب ليست سهلة" تدور في المنطقة.

وذكر أن الدولة نجحت في التعامل مع قضية الوعي، والرئيس السيسي أكد أنه لولا الوعي ما كان الشعب المصري تحمل الإصلاح الاقتصادي الصعب.. ومع الوقت تعمل الدولة على حل الملفات المعقدة والصعبة، وكل هذا نتيجة الوعي، ولذلك هؤلاء الشباب عليهم دور كبير لإدارة المستقبل واستيعاب أدوات العصر.