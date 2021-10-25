شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: كرتونة البيض بـ46 جنيها ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التوسعات في قطاع الزراعة عام 2014 أثرت إيجابا في ظل الظروف الحالية، مضيفا: أن مصر ليس لديها أي مشكلة بنقص أي سلعة تتعلق بالزراعة وكل المنتجات متوفرة بكثرة في الأسواق.

وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، ، أن مشاريع الدولة في مجالات الزراعة والدواجن واللحوم ساعد في السيطرة على الأسعار في السوق المصري رغم ارتفاع الأسعار في معظم دول العالم تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وتابع متحدث الزراعة، أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من أنواع الخضروات المختلفة والدواجن وكل المستلزمات الأساسية للأسرة المصرية، مضيفا: مصر بذلت جهودًا كبيرًا للتوسع في قطاع الزراعة وشهد طفرة كبيرة في السنوات الماضية، مضيفا أن هناك محاولة لزيادة المعروض من السلع لمنع ارتفاع أسعارها.