وزارة الأوقاف تعتمد 107 خطباء مكافأة.. بينهم 41 خطيبًا جديدًا

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 107 خطباء بالمكافأة منهم41 خطيبًا جديدًا، و13 على بند التحسين ، و53 استمرار، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.
وأوضحت الوزارة أن الخطباء هم على النحو التالى:
أولاً: الجدد:
- تكليف عدد (27) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:
1. عصام محمد محمد عابد - الإسكندرية
2. محمد زيدان عبد الكربم الغنام - الإسكندرية
3. حسن علي حسن قايد - البحيرة
4. عنتر عبد العزيز محمد الشافعي - البحيرة
5. فايز عبد النبي محمد عبد العال - البحيرة
6. كامل عبد الحفيظ عبد السميع شلبي - البحيرة
7. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان - بني سويف
8. مسعود عبد العال عبد العال إبراهيم - بني سويف
9. محمد حسني أمين بيومي - الجيزة
10. عبد التواب سيد علي إبراهيم - الجيزة
11. محمد خلف عبد الوارث أبو النجا - سوهاج
12. رجب أبو الفضل عبد الفتاح نفادي - سوهاج
13. عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم - سوهاج
14. صلاح عبد البصير أبو دهب أحمد - سوهاج
15. فرج محمد عطية عكاشة - سوهاج
16. كمال أحمد محمد علي - سوهاج
17. ضاحي محمد عبد الغني أحمد - شمال سيناء
18. غباشي إبراهيم غباشي عطا الله - شمال سيناء
19. عبد اللطيف محمد أحمد خضر - الغربية
20. محمد السيد محمد عبد الله - الغربية
21. ماهر عبد الجواد الصادق سليمان - الغربية
22. جمال عبد الناصر عبد العزيز محمد أحمد - القاهرة
23. عبد السلام محمد عبد السلام ماضي - مطروح
24. أحمد محمد أحمد عبد الهادي - المنوفية
25. عبد الحميد شبل محمد فايد - المنوفية
26. حمادة صالح عبد المقصود قدوة - المنوفية
27. أحمد بيومي إبراهيم عسكر - المنوفية
- تكليف عدد (14) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. محمد عبد السلام محمد عبد الغني - الإسكندرية
2. أبازيد عبد الجليل علي آدم - أسوان
3. محمد دردير عبد الدايم سليمان - أسيوط
4. إبراهيم محمد الصاوي أبو السعود - البحيرة
5. سعيد سيد أحمد سليمان عيسى - البحيرة
6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف
7. أحمد عبد اللطيف محمود عبيد - سوهاج
8. محمد نجيب عبد اللطيف حسين عبد الرحمن - سوهاج
9. فتحي محمد محمد أحمد - سوهاج
10. عارف مصطفى عبد الرحمن عارف - سوهاج
11. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن - الشرقية
12. عبد العزيز محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية
13. عصمت محمد عبد الحميد حسين مرعي - القاهرة
14. أحمد عبد اللاه محمد علي - المنيا
ثانيًا: على بند التحسين:
- اعتماد تحسين الوضع المادي لعدد (13) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:
1. أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي - كفر الشيخ
2. د/ محمود حسن علي محمود - أسيوط
3. د/ محمد كمال علي حماد - البحيرة
4. م.مساعد/ علي عطية علي عطية - الشرقية
5. م.مساعد/ أشرف عبد السلام علي كيلاني - البحيرة
6. م.مساعد/ مصطفى سمير مصطفى أبو سيف - الإسكندرية
7. السيد/ ناصر ربيع عبد الكافي حسن - المنيا
8. السيد/ محمد حسانين عبد اللاه حسانين - سوهاج
9. السيد/ أحمد محمد عبد المنعم مرزوق - سوهاج
10. السيد/ هيثم شعبان عبد الفتاح خضر - البحيرة
11. السيد/ إبراهيم محمود محمد أحمد عمران - الشرقية
12. السيد/ محروس عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن - الشرقية
13. السيد/ سيد علي السيد أحمد الدنقلاوي - قنا
ثالثًا: استمرار التكليف:
- تجديد تكليف عدد (44) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:
1. مصطفى عبد الغني أحمد عبد الغني الأقرع - الإسكندرية
2. أحمد عبد السلام أحمد محمود - أسيوط
3. أحمد سنبل النوبي محمد هلال - الأقصر
4. سليم جودة محمد صالح - بني سويف
5. محمد رفعت محمد علي الجنايني - الجيزة
6. محمد أبو رواش بدر أحمد - الجيزة
7. محمود محمد محمود عجاج - الجيزة
8. مصطفى عنتر محمود جاد الراعي - الدقهلية
9. إبراهيم الشبراوي إبراهيم عبد العزيز الجنش - الدقهلية
10. الدسوقي عبد الغفار سلامة - الدقهلية
11. السيد محي الدين ريشة - الدقهلية
12. دياب محمد عبد العال رزق - الدقهلية
13. صالح عبد العظيم صالح صقر - الدقهلية
14. محمد لبيب محمد حسن النادي - الدقهلية
15. البربري أحمد نجيب الدسوقي - الدقهلية
16. محمد علي المرسي أبو السعود - الدقهلية
17. مسعد إسماعيل محمد إسماعيل - الدقهلية
18. محمد أبو سبع أبو المعاطي سعد - الدقهلية
19. السيد محمد محمود أحمد - سوهاج
20. عبد المحسن عيسى أبو بكر - سوهاج
21. صلاح إبراهيم السيد البشلاوي - السويس
22. إبراهيم الحسيني إبراهيم عزوز - السويس
23. رزق سليمان حافظ نصار - الغربية
24. علي أحمد مصطفى نوح - الغربية
25. الدسوقي الصاوي حسين - الغربية
26. عزت محمد سيد أحمد غيط - الغربية
27. ربيع محمد أحمد عبد الله - الغربية
28. محمود أحمد سليمان الهمسة - الغربية
29. سعد محمد أبو الفتوح - الغربية
30. مسعد عبد الحكيم السيد شحاتة - الغربية
31. عبد العظيم بدوي محمد الخلفي - الغربية
32. شعبان محمد السيد أبو خضر - الغربية
33. أحمد محمد حسن الشورة - الغربية
34. ماهر عبد العاطي بسيوني البلقاسي - الغربية
35. محمود عبد المعطي أحمد حمادة - الغربية
36. جلال إبراهيم علي غنيم - الغربية
37. محمد عبد العظيم محمد الجبالي - الغربية
38. محمود محمد علي عبد العال - القاهرة
39. سعيد احمد كامل محمد - القاهرة
40. أحمد أحمد عبد القادر شاكر - كفر الشيخ
41. محمود سعيد مصطفى الجمل - كفر الشيخ
42. فتح الله علي محمد محمود - كفر الشيخ
43. فتحي سيد أحمد سلام سلام - المنوفية
44. عبد العليم عبد الظاهر عبد العليم أبو الفضل - المنيا
- تجديد تكليف عدد (9) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. حمدي عبدالحليم سالم الشرقاوي - الدقهلية
2. صلاح محمد محمد حسن حنة - دمياط
3. أحمد أمير أحمد أحمد - سوهاج
4. أحمد عبد الجابر أحمد منصور - سوهاج
5. يوسف فرغلي محمد عثمان - سوهاج
6. محمد محمد محمد طرطور - الشرقية
7. محمد حسن مرسي حسن حجاب - الشرقية
8. البسطويسي إبراهيم إبراهيم عوف - كفر الشيخ
9. مصطفى شحاتة السيد أحمد – المنوفية
بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 107 خطباء مكافأة
كتب على عبد الرحمن
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 107 خطباء بالمكافأة منهم41 خطيبًا جديدًا، و13 على بند التحسين ، و53 استمرار، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.
وأوضحت الوزارة أن الخطباء هم على النحو التالى:
أولاً: الجدد:
- تكليف عدد (27) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:
1. عصام محمد محمد عابد - الإسكندرية
2. محمد زيدان عبد الكربم الغنام - الإسكندرية
3. حسن علي حسن قايد - البحيرة
4. عنتر عبد العزيز محمد الشافعي - البحيرة
5. فايز عبد النبي محمد عبد العال - البحيرة
6. كامل عبد الحفيظ عبد السميع شلبي - البحيرة
7. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان - بني سويف
8. مسعود عبد العال عبد العال إبراهيم - بني سويف
9. محمد حسني أمين بيومي - الجيزة
10. عبد التواب سيد علي إبراهيم - الجيزة
11. محمد خلف عبد الوارث أبو النجا - سوهاج
12. رجب أبو الفضل عبد الفتاح نفادي - سوهاج
13. عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم - سوهاج
14. صلاح عبد البصير أبو دهب أحمد - سوهاج
15. فرج محمد عطية عكاشة - سوهاج
16. كمال أحمد محمد علي - سوهاج
17. ضاحي محمد عبد الغني أحمد - شمال سيناء
18. غباشي إبراهيم غباشي عطا الله - شمال سيناء
19. عبد اللطيف محمد أحمد خضر - الغربية
20. محمد السيد محمد عبد الله - الغربية
21. ماهر عبد الجواد الصادق سليمان - الغربية
22. جمال عبد الناصر عبد العزيز محمد أحمد - القاهرة
23. عبد السلام محمد عبد السلام ماضي - مطروح
24. أحمد محمد أحمد عبد الهادي - المنوفية
25. عبد الحميد شبل محمد فايد - المنوفية
26. حمادة صالح عبد المقصود قدوة - المنوفية
27. أحمد بيومي إبراهيم عسكر - المنوفية
- تكليف عدد (14) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. محمد عبد السلام محمد عبد الغني - الإسكندرية
2. أبازيد عبد الجليل علي آدم - أسوان
3. محمد دردير عبد الدايم سليمان - أسيوط
4. إبراهيم محمد الصاوي أبو السعود - البحيرة
5. سعيد سيد أحمد سليمان عيسى - البحيرة
6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف
7. أحمد عبد اللطيف محمود عبيد - سوهاج
8. محمد نجيب عبد اللطيف حسين عبد الرحمن - سوهاج
9. فتحي محمد محمد أحمد - سوهاج
10. عارف مصطفى عبد الرحمن عارف - سوهاج
11. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن - الشرقية
12. عبد العزيز محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية
13. عصمت محمد عبد الحميد حسين مرعي - القاهرة
14. أحمد عبد اللاه محمد علي - المنيا
ثانيًا: على بند التحسين:
- اعتماد تحسين الوضع المادي لعدد (13) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:
1. أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي - كفر الشيخ
2. د/ محمود حسن علي محمود - أسيوط
3. د/ محمد كمال علي حماد - البحيرة
4. م.مساعد/ علي عطية علي عطية - الشرقية
5. م.مساعد/ أشرف عبد السلام علي كيلاني - البحيرة
6. م.مساعد/ مصطفى سمير مصطفى أبو سيف - الإسكندرية
7. السيد/ ناصر ربيع عبد الكافي حسن - المنيا
8. السيد/ محمد حسانين عبد اللاه حسانين - سوهاج
9. السيد/ أحمد محمد عبد المنعم مرزوق - سوهاج
10. السيد/ هيثم شعبان عبد الفتاح خضر - البحيرة
11. السيد/ إبراهيم محمود محمد أحمد عمران - الشرقية
12. السيد/ محروس عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن - الشرقية
13. السيد/ سيد علي السيد أحمد الدنقلاوي - قنا
ثالثًا: استمرار التكليف:
- تجديد تكليف عدد (44) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:
1. مصطفى عبد الغني أحمد عبد الغني الأقرع - الإسكندرية
2. أحمد عبد السلام أحمد محمود - أسيوط
3. أحمد سنبل النوبي محمد هلال - الأقصر
4. سليم جودة محمد صالح - بني سويف
5. محمد رفعت محمد علي الجنايني - الجيزة
6. محمد أبو رواش بدر أحمد - الجيزة
7. محمود محمد محمود عجاج - الجيزة
8. مصطفى عنتر محمود جاد الراعي - الدقهلية
9. إبراهيم الشبراوي إبراهيم عبد العزيز الجنش - الدقهلية
10. الدسوقي عبد الغفار سلامة - الدقهلية
11. السيد محي الدين ريشة - الدقهلية
12. دياب محمد عبد العال رزق - الدقهلية
13. صالح عبد العظيم صالح صقر - الدقهلية
14. محمد لبيب محمد حسن النادي - الدقهلية
15. البربري أحمد نجيب الدسوقي - الدقهلية
16. محمد علي المرسي أبو السعود - الدقهلية
17. مسعد إسماعيل محمد إسماعيل - الدقهلية
18. محمد أبو سبع أبو المعاطي سعد - الدقهلية
19. السيد محمد محمود أحمد - سوهاج
20. عبد المحسن عيسى أبو بكر - سوهاج
21. صلاح إبراهيم السيد البشلاوي - السويس
22. إبراهيم الحسيني إبراهيم عزوز - السويس
23. رزق سليمان حافظ نصار - الغربية
24. علي أحمد مصطفى نوح - الغربية
25. الدسوقي الصاوي حسين - الغربية
26. عزت محمد سيد أحمد غيط - الغربية
27. ربيع محمد أحمد عبد الله - الغربية
28. محمود أحمد سليمان الهمسة - الغربية
29. سعد محمد أبو الفتوح - الغربية
30. مسعد عبد الحكيم السيد شحاتة - الغربية
31. عبد العظيم بدوي محمد الخلفي - الغربية
32. شعبان محمد السيد أبو خضر - الغربية
33. أحمد محمد حسن الشورة - الغربية
34. ماهر عبد العاطي بسيوني البلقاسي - الغربية
35. محمود عبد المعطي أحمد حمادة - الغربية
36. جلال إبراهيم علي غنيم - الغربية
37. محمد عبد العظيم محمد الجبالي - الغربية
38. محمود محمد علي عبد العال - القاهرة
39. سعيد احمد كامل محمد - القاهرة
40. أحمد أحمد عبد القادر شاكر - كفر الشيخ
41. محمود سعيد مصطفى الجمل - كفر الشيخ
42. فتح الله علي محمد محمود - كفر الشيخ
43. فتحي سيد أحمد سلام سلام - المنوفية
44. عبد العليم عبد الظاهر عبد العليم أبو الفضل - المنيا
- تجديد تكليف عدد (9) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. حمدي عبدالحليم سالم الشرقاوي - الدقهلية
2. صلاح محمد محمد حسن حنة - دمياط
3. أحمد أمير أحمد أحمد - سوهاج
4. أحمد عبد الجابر أحمد منصور - سوهاج
5. يوسف فرغلي محمد عثمان - سوهاج
6. محمد محمد محمد طرطور - الشرقية
7. محمد حسن مرسي حسن حجاب - الشرقية
8. البسطويسي إبراهيم إبراهيم عوف - كفر الشيخ
9. مصطفى شحاتة السيد أحمد – المنوفية
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