وزارة الأوقاف تعتمد 107 خطباء مكافأة.. بينهم 41 خطيبًا جديدًا

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 107 خطباء بالمكافأة منهم41 خطيبًا جديدًا، و13 على بند التحسين ، و53 استمرار، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وأوضحت الوزارة أن الخطباء هم على النحو التالى:

أولاً: الجدد:

- تكليف عدد (27) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. عصام محمد محمد عابد - الإسكندرية

2. محمد زيدان عبد الكربم الغنام - الإسكندرية

3. حسن علي حسن قايد - البحيرة

4. عنتر عبد العزيز محمد الشافعي - البحيرة

5. فايز عبد النبي محمد عبد العال - البحيرة

6. كامل عبد الحفيظ عبد السميع شلبي - البحيرة

7. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان - بني سويف

8. مسعود عبد العال عبد العال إبراهيم - بني سويف

9. محمد حسني أمين بيومي - الجيزة

10. عبد التواب سيد علي إبراهيم - الجيزة

11. محمد خلف عبد الوارث أبو النجا - سوهاج

12. رجب أبو الفضل عبد الفتاح نفادي - سوهاج

13. عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم - سوهاج

14. صلاح عبد البصير أبو دهب أحمد - سوهاج

15. فرج محمد عطية عكاشة - سوهاج

16. كمال أحمد محمد علي - سوهاج

17. ضاحي محمد عبد الغني أحمد - شمال سيناء

18. غباشي إبراهيم غباشي عطا الله - شمال سيناء

19. عبد اللطيف محمد أحمد خضر - الغربية

20. محمد السيد محمد عبد الله - الغربية

21. ماهر عبد الجواد الصادق سليمان - الغربية

22. جمال عبد الناصر عبد العزيز محمد أحمد - القاهرة

23. عبد السلام محمد عبد السلام ماضي - مطروح

24. أحمد محمد أحمد عبد الهادي - المنوفية

25. عبد الحميد شبل محمد فايد - المنوفية

26. حمادة صالح عبد المقصود قدوة - المنوفية

27. أحمد بيومي إبراهيم عسكر - المنوفية

- تكليف عدد (14) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. محمد عبد السلام محمد عبد الغني - الإسكندرية

2. أبازيد عبد الجليل علي آدم - أسوان

3. محمد دردير عبد الدايم سليمان - أسيوط

4. إبراهيم محمد الصاوي أبو السعود - البحيرة

5. سعيد سيد أحمد سليمان عيسى - البحيرة

6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف

7. أحمد عبد اللطيف محمود عبيد - سوهاج

8. محمد نجيب عبد اللطيف حسين عبد الرحمن - سوهاج

9. فتحي محمد محمد أحمد - سوهاج

10. عارف مصطفى عبد الرحمن عارف - سوهاج

11. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن - الشرقية

12. عبد العزيز محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية

13. عصمت محمد عبد الحميد حسين مرعي - القاهرة

14. أحمد عبد اللاه محمد علي - المنيا

ثانيًا: على بند التحسين:

- اعتماد تحسين الوضع المادي لعدد (13) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:

1. أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي - كفر الشيخ

2. د/ محمود حسن علي محمود - أسيوط

3. د/ محمد كمال علي حماد - البحيرة

4. م.مساعد/ علي عطية علي عطية - الشرقية

5. م.مساعد/ أشرف عبد السلام علي كيلاني - البحيرة

6. م.مساعد/ مصطفى سمير مصطفى أبو سيف - الإسكندرية

7. السيد/ ناصر ربيع عبد الكافي حسن - المنيا

8. السيد/ محمد حسانين عبد اللاه حسانين - سوهاج

9. السيد/ أحمد محمد عبد المنعم مرزوق - سوهاج

10. السيد/ هيثم شعبان عبد الفتاح خضر - البحيرة

11. السيد/ إبراهيم محمود محمد أحمد عمران - الشرقية

12. السيد/ محروس عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن - الشرقية

13. السيد/ سيد علي السيد أحمد الدنقلاوي - قنا

ثالثًا: استمرار التكليف:

- تجديد تكليف عدد (44) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. مصطفى عبد الغني أحمد عبد الغني الأقرع - الإسكندرية

2. أحمد عبد السلام أحمد محمود - أسيوط

3. أحمد سنبل النوبي محمد هلال - الأقصر

4. سليم جودة محمد صالح - بني سويف

5. محمد رفعت محمد علي الجنايني - الجيزة

6. محمد أبو رواش بدر أحمد - الجيزة

7. محمود محمد محمود عجاج - الجيزة

8. مصطفى عنتر محمود جاد الراعي - الدقهلية

9. إبراهيم الشبراوي إبراهيم عبد العزيز الجنش - الدقهلية

10. الدسوقي عبد الغفار سلامة - الدقهلية

11. السيد محي الدين ريشة - الدقهلية

12. دياب محمد عبد العال رزق - الدقهلية

13. صالح عبد العظيم صالح صقر - الدقهلية

14. محمد لبيب محمد حسن النادي - الدقهلية

15. البربري أحمد نجيب الدسوقي - الدقهلية

16. محمد علي المرسي أبو السعود - الدقهلية

17. مسعد إسماعيل محمد إسماعيل - الدقهلية

18. محمد أبو سبع أبو المعاطي سعد - الدقهلية

19. السيد محمد محمود أحمد - سوهاج

20. عبد المحسن عيسى أبو بكر - سوهاج

21. صلاح إبراهيم السيد البشلاوي - السويس

22. إبراهيم الحسيني إبراهيم عزوز - السويس

23. رزق سليمان حافظ نصار - الغربية

24. علي أحمد مصطفى نوح - الغربية

25. الدسوقي الصاوي حسين - الغربية

26. عزت محمد سيد أحمد غيط - الغربية

27. ربيع محمد أحمد عبد الله - الغربية

28. محمود أحمد سليمان الهمسة - الغربية

29. سعد محمد أبو الفتوح - الغربية

30. مسعد عبد الحكيم السيد شحاتة - الغربية

31. عبد العظيم بدوي محمد الخلفي - الغربية

32. شعبان محمد السيد أبو خضر - الغربية

33. أحمد محمد حسن الشورة - الغربية

34. ماهر عبد العاطي بسيوني البلقاسي - الغربية

35. محمود عبد المعطي أحمد حمادة - الغربية

36. جلال إبراهيم علي غنيم - الغربية

37. محمد عبد العظيم محمد الجبالي - الغربية

38. محمود محمد علي عبد العال - القاهرة

39. سعيد احمد كامل محمد - القاهرة

40. أحمد أحمد عبد القادر شاكر - كفر الشيخ

41. محمود سعيد مصطفى الجمل - كفر الشيخ

42. فتح الله علي محمد محمود - كفر الشيخ

43. فتحي سيد أحمد سلام سلام - المنوفية

44. عبد العليم عبد الظاهر عبد العليم أبو الفضل - المنيا

- تجديد تكليف عدد (9) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. حمدي عبدالحليم سالم الشرقاوي - الدقهلية

2. صلاح محمد محمد حسن حنة - دمياط

3. أحمد أمير أحمد أحمد - سوهاج

4. أحمد عبد الجابر أحمد منصور - سوهاج

5. يوسف فرغلي محمد عثمان - سوهاج

6. محمد محمد محمد طرطور - الشرقية

7. محمد حسن مرسي حسن حجاب - الشرقية

8. البسطويسي إبراهيم إبراهيم عوف - كفر الشيخ

9. مصطفى شحاتة السيد أحمد – المنوفية

بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 107 خطباء مكافأة

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 107 خطباء بالمكافأة منهم41 خطيبًا جديدًا، و13 على بند التحسين ، و53 استمرار، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، والمحالين للمعاش من علماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وأوضحت الوزارة أن الخطباء هم على النحو التالى:

أولاً: الجدد:

- تكليف عدد (27) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. عصام محمد محمد عابد - الإسكندرية

2. محمد زيدان عبد الكربم الغنام - الإسكندرية

3. حسن علي حسن قايد - البحيرة

4. عنتر عبد العزيز محمد الشافعي - البحيرة

5. فايز عبد النبي محمد عبد العال - البحيرة

6. كامل عبد الحفيظ عبد السميع شلبي - البحيرة

7. محمد الغزالي عبد الحميد رسلان - بني سويف

8. مسعود عبد العال عبد العال إبراهيم - بني سويف

9. محمد حسني أمين بيومي - الجيزة

10. عبد التواب سيد علي إبراهيم - الجيزة

11. محمد خلف عبد الوارث أبو النجا - سوهاج

12. رجب أبو الفضل عبد الفتاح نفادي - سوهاج

13. عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم - سوهاج

14. صلاح عبد البصير أبو دهب أحمد - سوهاج

15. فرج محمد عطية عكاشة - سوهاج

16. كمال أحمد محمد علي - سوهاج

17. ضاحي محمد عبد الغني أحمد - شمال سيناء

18. غباشي إبراهيم غباشي عطا الله - شمال سيناء

19. عبد اللطيف محمد أحمد خضر - الغربية

20. محمد السيد محمد عبد الله - الغربية

21. ماهر عبد الجواد الصادق سليمان - الغربية

22. جمال عبد الناصر عبد العزيز محمد أحمد - القاهرة

23. عبد السلام محمد عبد السلام ماضي - مطروح

24. أحمد محمد أحمد عبد الهادي - المنوفية

25. عبد الحميد شبل محمد فايد - المنوفية

26. حمادة صالح عبد المقصود قدوة - المنوفية

27. أحمد بيومي إبراهيم عسكر - المنوفية

- تكليف عدد (14) خطيبًا جديدًا من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. محمد عبد السلام محمد عبد الغني - الإسكندرية

2. أبازيد عبد الجليل علي آدم - أسوان

3. محمد دردير عبد الدايم سليمان - أسيوط

4. إبراهيم محمد الصاوي أبو السعود - البحيرة

5. سعيد سيد أحمد سليمان عيسى - البحيرة

6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف

7. أحمد عبد اللطيف محمود عبيد - سوهاج

8. محمد نجيب عبد اللطيف حسين عبد الرحمن - سوهاج

9. فتحي محمد محمد أحمد - سوهاج

10. عارف مصطفى عبد الرحمن عارف - سوهاج

11. سعيد أمين مرسي عبد الرحمن - الشرقية

12. عبد العزيز محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية

13. عصمت محمد عبد الحميد حسين مرعي - القاهرة

14. أحمد عبد اللاه محمد علي - المنيا

ثانيًا: على بند التحسين:

- اعتماد تحسين الوضع المادي لعدد (13) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وهم:

1. أ.د/ أيمن فوزي محمد المستكاوي - كفر الشيخ

2. د/ محمود حسن علي محمود - أسيوط

3. د/ محمد كمال علي حماد - البحيرة

4. م.مساعد/ علي عطية علي عطية - الشرقية

5. م.مساعد/ أشرف عبد السلام علي كيلاني - البحيرة

6. م.مساعد/ مصطفى سمير مصطفى أبو سيف - الإسكندرية

7. السيد/ ناصر ربيع عبد الكافي حسن - المنيا

8. السيد/ محمد حسانين عبد اللاه حسانين - سوهاج

9. السيد/ أحمد محمد عبد المنعم مرزوق - سوهاج

10. السيد/ هيثم شعبان عبد الفتاح خضر - البحيرة

11. السيد/ إبراهيم محمود محمد أحمد عمران - الشرقية

12. السيد/ محروس عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الرحمن - الشرقية

13. السيد/ سيد علي السيد أحمد الدنقلاوي - قنا

ثالثًا: استمرار التكليف:

- تجديد تكليف عدد (44) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. مصطفى عبد الغني أحمد عبد الغني الأقرع - الإسكندرية

2. أحمد عبد السلام أحمد محمود - أسيوط

3. أحمد سنبل النوبي محمد هلال - الأقصر

4. سليم جودة محمد صالح - بني سويف

5. محمد رفعت محمد علي الجنايني - الجيزة

6. محمد أبو رواش بدر أحمد - الجيزة

7. محمود محمد محمود عجاج - الجيزة

8. مصطفى عنتر محمود جاد الراعي - الدقهلية

9. إبراهيم الشبراوي إبراهيم عبد العزيز الجنش - الدقهلية

10. الدسوقي عبد الغفار سلامة - الدقهلية

11. السيد محي الدين ريشة - الدقهلية

12. دياب محمد عبد العال رزق - الدقهلية

13. صالح عبد العظيم صالح صقر - الدقهلية

14. محمد لبيب محمد حسن النادي - الدقهلية

15. البربري أحمد نجيب الدسوقي - الدقهلية

16. محمد علي المرسي أبو السعود - الدقهلية

17. مسعد إسماعيل محمد إسماعيل - الدقهلية

18. محمد أبو سبع أبو المعاطي سعد - الدقهلية

19. السيد محمد محمود أحمد - سوهاج

20. عبد المحسن عيسى أبو بكر - سوهاج

21. صلاح إبراهيم السيد البشلاوي - السويس

22. إبراهيم الحسيني إبراهيم عزوز - السويس

23. رزق سليمان حافظ نصار - الغربية

24. علي أحمد مصطفى نوح - الغربية

25. الدسوقي الصاوي حسين - الغربية

26. عزت محمد سيد أحمد غيط - الغربية

27. ربيع محمد أحمد عبد الله - الغربية

28. محمود أحمد سليمان الهمسة - الغربية

29. سعد محمد أبو الفتوح - الغربية

30. مسعد عبد الحكيم السيد شحاتة - الغربية

31. عبد العظيم بدوي محمد الخلفي - الغربية

32. شعبان محمد السيد أبو خضر - الغربية

33. أحمد محمد حسن الشورة - الغربية

34. ماهر عبد العاطي بسيوني البلقاسي - الغربية

35. محمود عبد المعطي أحمد حمادة - الغربية

36. جلال إبراهيم علي غنيم - الغربية

37. محمد عبد العظيم محمد الجبالي - الغربية

38. محمود محمد علي عبد العال - القاهرة

39. سعيد احمد كامل محمد - القاهرة

40. أحمد أحمد عبد القادر شاكر - كفر الشيخ

41. محمود سعيد مصطفى الجمل - كفر الشيخ

42. فتح الله علي محمد محمود - كفر الشيخ

43. فتحي سيد أحمد سلام سلام - المنوفية

44. عبد العليم عبد الظاهر عبد العليم أبو الفضل - المنيا

- تجديد تكليف عدد (9) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. حمدي عبدالحليم سالم الشرقاوي - الدقهلية

2. صلاح محمد محمد حسن حنة - دمياط

3. أحمد أمير أحمد أحمد - سوهاج

4. أحمد عبد الجابر أحمد منصور - سوهاج

5. يوسف فرغلي محمد عثمان - سوهاج

6. محمد محمد محمد طرطور - الشرقية

7. محمد حسن مرسي حسن حجاب - الشرقية

8. البسطويسي إبراهيم إبراهيم عوف - كفر الشيخ

9. مصطفى شحاتة السيد أحمد – المنوفية

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