شكرا لقرائتكم خبر عن حروب الجيل الرابع والخامس تقوم على الفهم والوعى الحقيقى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: حروب الجيل الرابع والخامس تقوم على الفهم والوعى الحقيقى.







الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.. الطلبة يستعرضون فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس ويشكلون بأجسامهم «قوة الردع».. مقاتلو المستقبل يرددون السلام لأرواح الشهداء.. ولأول مرة الفتيات يشاركن فى الحفل.. وأبطال مصر الحاصلون على ميداليات أولمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية الحربية الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.. الطلبة يستعرضون فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس ويشكلون بأجسامهم «قوة الردع».. مقاتلو المستقبل يرددون السلام لأرواح الشهداء.. ولأول مرة الفتيات يشاركن فى الحفل.. وأبطال مصر الحاصلون على ميداليات أولمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية الحربية

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية ويؤكد: حروب الجيل الرابع والخامس تقوم على الفهم والوعى الحقيقى.. عليكم مسؤولية أمام الله والشعب عن إعداد أبناء مصر المجندين.. مهمتكم حماية مصر وشعبها.. وبذلنا جهدًا معكم وأصبحتم الآن مسؤولين عن أنفسكم وغيركمً.. لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها.. أشكر كل أسرة قدمت أولادها لصالح أمن وصون وسلامة البلاد.. وربنا يحفظ ولادنا والجيش والشرطة من كل مكروه

السيسى يمنح أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى والطلاب يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس.. ومدير الكلية الحربية: تحديث المناهج للارتقاء بالعملية التعليمية وفق توجيهات الرئيس



أبناء الجمهورية الجديدة يد واحدة.. 7 سنوات من تطوير بيوت الله وبناء وترميم دور العبادة فى مصر أبناء الجمهورية الجديدة يد واحدة.. 7 سنوات من تطوير بيوت الله وبناء وترميم دور العبادة فى مصر

رئيس الوزراء يلتقى ممثلي 90 شركة فرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى ويؤكد: مصر لديها إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.. مدبولى: مبادرة «حياة كريمة» بميزانية تقديرية 40 مليار يورو.. ولأول مرة مشروع وطنى يخدم ما يقرب من 58 مليون مواطن.. رئيس الجانب الفرنسى: الشركات الفرنسية تتطلع بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها فى مصر وتعزيز الشراكات المستدامة



الفريق البرهان يعلن حالة الطوارئ فى السودان وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة.. تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى أمور الدولة حتى موعد الانتخابات يوليو 2023.. ومصر تدعو جميع الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن الفريق البرهان يعلن حالة الطوارئ فى السودان وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة.. تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى أمور الدولة حتى موعد الانتخابات يوليو 2023.. ومصر تدعو جميع الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن

M.SALAH.. الفرعون يداعب الكرة الذهبية بعد هاتريك مسرح الأحلام



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