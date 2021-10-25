شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تنقذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن النمو فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثى الولادة بمستشفى إيزيس التخصصى، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظه الأقصر، ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة، أنه تم إنقاذ حياة المولودة، التى تم وضعها بعد حدوث إجهاض للأم فى الأسبوع السادس والعشرين، حيث عانت المولودة من صعوبة شديدة فى التنفس، نظرًا لعدم اكتمال نمو الرئتين، فيما تمكن الفريق الطبى من متابعة حالة المولودة والتعامل معها على مدار 74 يوما ليصل وزنها من 550 جم إلى 1625جم مع تحسن واستقرار حالة المولودة، وقبول الرضاعة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، مثمنًا تفانيهم فى العمل وجهدهم الدؤوب لإنقاذ حياة المولودة التى استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة تجاوزت الشهرين، مؤكدًا تميز كافة الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تجهيز مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، ليصبح مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، وبذلك يكون أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، بما يشمله المستشفى من إمكانات وتجهيزات عالمية لخدمة أهالى جنوب الصعيد.

هذا، ويضم مستشفى "إيزيس التخصصي" التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوى، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.