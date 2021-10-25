الارشيف / أخبار مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيسًا لجامعة بني سويف.

الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية، رئيسًا لجامعة سوهاج.

الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور عرفه صبري جمعة حسن، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور محمد فاروق عبدالسميع علي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

الدكتورة إيمان بكر محمد خضر، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة.

الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عبدالعال، عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان.

الدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

الدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط.

الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.

الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة.

الدكتور مجدي زكريا رشاد محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة.

الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ.

الدكتور طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

الدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة، عميدًا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا