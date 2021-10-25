شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا الراعي البلاتيني لمعرض "الأبد هو الآن" حول أهرامات الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، بيانا أعربت فيه عن سرورها، بأن تكون الراعي البلاتيني لمعرض الفن المعاصر "الأبد هو الآن" في أهرامات الجيزة، وأن تدعم المشاركة والأعمال الفنية الأصلية للفنانين الأمريكيين المعاصرين، جيزيلا كولون وشيرين جرجس، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم.





المنسق الأمريكي لمعرض الأبد هو الآن، سيمون واتسون

وقد ساهم استثمار السفارة الأمريكية البالغ 3.5 مليون جنيه مصري في تمويل سفر مدير المعارض الأمريكي سيمون واتسون وجيزيلا كولون وشيرين جرجس بالإضافة إلى تكلفة نقل وتركيب أعمالهم الفنية. إن العمل الفني المضئ لجيزيل كولون "الأبد الآن" يصور غروب الشمس الذهبي على أبو الهول الرائع، أما العمل الفني لشيرين جرجس "ها أنا أعود" المتناغم مع أهرامات الملكات فهو مستوحى من الآلات الموسيقية في مصر القديمة.

وقد أشار السفير الأمريكي جوناثان كوهين في افتتاح معرض "الأبد هو الان" الذي تنظمه مؤسسة (أرت دي ايجيبت) إلى أن "هذا التبادل الثقافي يعزز شراكتنا الاستراتيجية الأمريكية المصرية من خلال بناء روابط دائمة بين الفنانين الأمريكيين والمصريين، ويعزز السياحة في أحد أهم مواقع التراث الثقافي في مصر، ويسلط الضوء على مجتمع الفنون النابض بالحياة في مصر والولايات المتحدة ".



السفير كوهين مع الفنانة الأمريكية شيرين جرجس وعملها الفني ها أنا أعود

تشمل المشاركة الأمريكية في معرض "الأبد هو الان" قطعة فنية أصلية للفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، بالإضافة إلى عروض تقديمية من إدجار أرسينو وغيره من خبراء الفن الأمريكيين الزائرين. بالإضافة إلى ذلك، شارك عالم المصريات بجامعة هارفارد، الدكتور بيتر مانويليان، خبراته التخصصية مع معرض "الأبد هو الان".



السفير كوهين يلتقي مع المغني وكاتب الاغاني الأمريكي الشهير فاريل ويليامز والسيدة سوزي شكري

تلتزم سفارة الولايات المتحدة بالتوسع في العمل مع الحكومة المصرية والمنظمات الفنية والثقافية المصرية لدعم الروابط الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر والحفاظ على التراث الثقافي والنهوض بالاقتصاد الإبداعي الأمريكي والمصري. استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن للحفاظ على التراث الثقافي في مصر، بما في ذلك الحفاظ على تمثال أبو الهول على هضبة الجيزة والذي بعد خلفية مناسبة لمعرض "الأبد هو الأن" التاريخي.