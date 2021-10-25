شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق تطبيق الحصول على لقاح كورونا للهواتف الذكية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعمل على تطبيق الموبايل الإلكتروني منذ شهر أبريل الماضي، لتوضيح الحاصلين على لقاحات كورونا من عدمه، مبينا: "انتهينا المفاوضات مع "أبل وجوجل" لنشر التطبيق على متاجرهم، وخلال أيام سيكون متاح للمواطنين ويمكن تحميله".

وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، أن التطبيق الإلكتروني سيكون بديلا للشهادة الورقية للحصول على لقاح كورونا، مردفا: "التطبيق موازي للشهادة الورقية، وسيحمل كل البيانات الخاصة بالمواطن ونوعية اللقاح الحاصل عليه".

وتابع مستشار وزيرة الصحة، أن التطبيق الإلكتروني سيكون بنفس الرسوم الخاصة بالشهادة الورقية الخاصة بلقاح كورونا، مؤكدا أن الرسوم سيتم دفعها بالفيزا كارد، قائلا: "سنُدخل في الفترة المقبلة وسائل أخرى للدفع الإلكتروني مع الفيزا كارد، وهي 100 جنيه للاستخدام الداخلى و250 جنيها لأغراض السفر بشرط رفع جواز السفر إلى البيانات الخاصة بالمواطن".

وأشار إلى تسجيل 23 مليون مواطن في قائمة تطعيمات كورونا، ويتم إرسال 300 ألف رسالة في اليوم الواحد للمواطنين لتلقى اللقاحات، متابعا: "نرسل رسالة للمواطنين في خلال 72 ساعة لتلقى اللقاح، وليس هناك تأخيرات في توجيه المواطنين لمراكز اللقاح، ولن يتم إلغاء التسجيل الخاص بلقاح كورونا ولكن سيتم مساعدة المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح في نفس التوقيت".

وأشار إلى دخول 380 مركز شباب لمراكز تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، مردفا: "المواطن يذهب إلى مركز الشباب سيجد مكان للتسجيل وبعدما يتم تسجيله على الموقع الإلكتروني سترسل إليه رسالة في نفس التوقيت، ثم يذهب إلى غرفة أخرى لتلقى التطعيم".