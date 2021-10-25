وزير الري ونظيره السنغالي يستعرضان اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرًا للروابط القوية التي تربط البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.

وتم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة في مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال، والمزمع توقيعها غدًا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وطلب الوزير السنغالي، توفير دعم مصري في تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال في عام 2022، نظرًا لما لمسه الجانب السنغالي من نجاح النسخ الأربعة لأسبوع القاهرة للمياه.

وأشار "ثيان"، إلى نهر السنغال والذي يتم إدارته بشكل تشاركي بين السنغال وموريتانيا ومالي لتحقيق المنفعة للجميع.