كامل الوزير: تنفيذ 2135 كيلومتر من مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إن الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد نقلة نوعية في القارة السمراء لما له من تأثير إيجابي حول تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى البنك التنموي الأفريقي قدم 650 ألف دولار للمشروع.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة ربط مشروع بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أنه تم الانتهاء من ألفين و135 كيلو، من مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بالتعاون بين وزارة النقل قطاع النقل النهري ووزارة الموارد المائية والري.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الانتهاء من المرحلة وتنفيذ المرحلة الثانية بأموال مصرية خالصة من خلال الانتهاء من تنفيذ تطوير ميناء وادي حلفا.

وأشار إلى أن المشروع يحقق التنمية لدول حوض النيل وضمان حياة كريمة لقارتنا الأفريقية، مضيفًا أنه سيحقق للكثير من التنمية لكل دول نهر النيل.